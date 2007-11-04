Дзюба о «Лейпциге»: «На бумаге у «Зенита» есть план. Не думаю, что мы настолько слабые»

Нападающий Артем Дзюба поделился ожиданиями перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Иванович после первого матча сказал, что понимает, как победить «Лейпциг». Что нужно исправить?

– Мы не совсем правильно сыграли впереди: когда были возможности для контратаки, потому что они высоко прессингуют, встречают сразу после потери мяча, мы могли давать много передач на ход.

Особенно хорошо открывался Азмун, но мы принимали не совсем верные решения, из-за этого не провели много потенциально опасных моментов. Первый гол – необязательный.

Понятно, что «Лейпциг» хорошо действует в центре поля, контролирует мяч, постоянная смена позиций, но второй гол сумасшедший. В первом тайме у них практически не было моментов.

На бумаге у нас есть план, игра покажет. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шансов, особенно дома. Завтра ждем с нетерпением, это один из ключевых моментов в группе.

– Чем защитники «Лейпцига» отличаются от защитников, играющих в РПЛ?

– Они не боятся играть один в один, само собой. Крепкие ребята в физической борьбе, высоко стоят, накрывают моментально. Много хитростей: подсаживаются, не всегда выпрыгивают. Не могу сказать, что они мифические, для меня сложнее было играть со здоровым парнем из «Лиона» Марсело.

У «Лейпцига» быстрые ребята, довольно сильные защитники, которые не дают принимать мяч, не дают разворачиваться. Нужно как можно быстрее отыгрываться в одно-два касания, чтобы они не успели накрыть, – сказал Дзюба.