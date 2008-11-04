Сердар Азмун: «Надеюсь играть за «Зенит» еще долгие годы. Я только начинаю карьеру»

Нападающий Сердар Азмун рассказал, что помогло ему быстро адаптироваться в команде из Санкт-Петербурга.

– Твои первые воспоминания о футболе?

– Мне было восемь или девять, когда я впервые сыграл на улице в Туркменистане. Мы гостили у родни, и я играл в футбол с соседскими ребятами. К счастью, я был младшим ребенком в семье, и отец всегда поддерживал меня всем, что было в его силах.

– Кто привел тебя в футбольную школу?

– Когда я решил, что буду заниматься футболом, это был всецело мой выбор. Семья меня поддержала, особенно сестра. Она верила, что я стану большим футболистом, поддерживала и мотивировала играть в футбол. Благодарю Бога, что все так сложилось и я дал семье повод мною гордиться. Но я еще только начинаю карьеру. Впереди много вершин, которые предстоит покорить.

– Ты с первых дней результативно заиграл в «Зените». Что помогло быстро адаптироваться?

– Дело не только во мне. Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как «Зенит», и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнеров, болельщиков, тренеров и работников клуба.

У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают. У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь буду играть за «Зенит» еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха, – сказал Азмун.