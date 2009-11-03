Валерий Карпин: «Наш соперник, на всякий случай, «Краснодар». Типа на чемпионство нацелились. А мы «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после матча 15-го тура РПЛ с (2:2).

– Проблема в психологии или в заменах? Что больше повлияло в концовке?

– Конкретно кто-то ошибся, из-за этого сыграли вничью. Но команда играла, играла хорошо.

– Говоря о втором тайме, были контратаки, но не было ударов по воротам. Почему так сложилось?

– Другая команда тоже играет. Другая команда, на всякий случай, «Краснодар». Типа на чемпионство нацелились. А мы .

– Почему играли в три защитника в концовке?

– Да, в три. Но была вынужденная замена, Глебов уже не мог продолжать игру. Норманна нет. Попова заменили раньше, поэтому опорных полузащитников в принципе нет, поэтому перешли. Не нападающим же его менять при счете 2:0, – сказал Карпин.