Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о мерах, на которые готовы были пойти игроки, чтобы нападающий «ПСЖ» смог вернуться в клуб.

О том, как игроки хотели помочь подписать Неймара

«Мы предлагали президенту изменить условия наших контрактов, потому что знали, что есть проблема с финансовым фэйр-плей. Поэтому мы сказали президенту: «Вместо того, чтобы получить деньги в первый год, мы могли бы заработать их во второй, третий или четвертый год контракта».

Мы хотим помогать клубу, в этом случае хотели помочь клубу избежать сложностей с финансовым фэйр-плей, у нас нет с этим проблем.

Речь шла не об уменьшении наших зарплат, а о поиске способа помочь клубу подписать Неймара. На тот момент руководство посчитало, что это хорошая идея, но потом возникли другие проблемы».

О том, возможно ли возвращение Неймара

«В футболе все может случиться, и с каждым годом это становится все очевиднее. Мы говорили Неймару: «Ты идешь в золотую тюрьму». Но в футболе все может случиться, и может оказаться, что дверь будет открыта», – сказал Пике на радио Cadena Ser.