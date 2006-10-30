Бийол о сопернике в Кубке России: «Вы хотите дерби. Нужно болеть за «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол высказался после победы над «Уфой» (1:0) в рамках Олимп Кубка России.

— Можно сказать, когда забиваешь в добавленное время — это всегда получается красиво. Этот гол был очень важным. Влашич хорошо сделал передачу, мне оставалось только бежать вперед.

Очень важно было забить и выиграть у «Уфы». Нам предстоит важный матч с «Зенитом». Там тоже надо побеждать.

— За кого будете болеть в другой паре? За «Ростов» или ?

— Вы хотите дерби. Нужно, конечно, болеть за «Спартак» (улыбается). Но вообще, нам нет разницы, с кем играть, – сказал Бийол.

ЦСКА не забивал больше 300 минут, чуть не пустил на 91-й, но все-таки победил «Уфу» в добавленное время