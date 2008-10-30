Роман Широков: «Чалов пока не готов к европейскому футболу. В сборной есть люди посильнее»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о хавбеке «Монако» , а также о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

– Вам нравится игра Головина за ?

– А кому она может не нравиться? Наверное, только тем, кто ничего не понимает в футболе. Человек уехал в другую страну, где иной уровень сопротивления, борьбы. И он играет в стартовом составе. Пускай «Монако» сейчас невысоко, но тем не менее.

И, кстати, во Франции у него хорошая пресса. А у нас почему-то некоторые его критикуют. Ну пускай сами поедут и попробуют закрепиться на таком уровне. Саше остается только выучить язык.

Его следующий шаг – переход в топ-клуб. Вы посмотрите: когда Головин приезжает в сборную, то в любом матче он выглядит на порядок выше остальных.

– В отличие от Головина, его бывший одноклубник Федор Чалов остался в ЦСКА. Может, и ему стоило уехать минувшим летом?

– Мне кажется, Чалов пока не готов к европейскому футболу. Чтобы туда ехать, нужно здесь стать лидером. До перехода в «Монако» Головин стал чемпионом России, засветился в Лиге чемпионов, поехал на первенство Европы. И он проявлял себя не в нынешнем ЦСКА, а в том, сильном. Есть разница.

– То есть прав Черчесов, что не вызывает Чалова в сборную?

– Есть люди посильнее. Зачем брать Чалова, если он не будет играть? Есть Дзюба, Смолов, Комличенко, который по 25 забивает в Чехии.

Вот, тоже, кстати, интересный момент. Все говорят – да что там чешский чемпионат? А у них «Славия» на равных играет с «Интером» и возит целый тайм «Барселону». В отличие от «Локомотива», она играет в футбол, а не отсиживается в обороне. И там Комличенко забивает, – сказал Широков.