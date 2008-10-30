Роман Широков: «На европейском уровне Дзюба — обычный игрок»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил игру в Лиге чемпионов, а также высказался об уровне форварда Артема Дзюбы.

– «Лейпциг» месяц был не в форме, но обыграл «Зенит». Как так получилось?

– Что значит – был не в форме? Результат не показывали, да. Но на определенном этапе были неудачи и у «Зенита». Вы видели как «Лейпциг» играет? У них все передачи вперед. Даже в условиях большой скученности футболистов, плотности, они стараются идти в атаку. И не теряют при этом мяч.

«Зенит» вроде все правильно делал, но где-то на шаг отставал. Просто потому что «Лейпциг» умеет быстро играть.

– Хотя у немецкой команды нет звезд европейского уровня.

– А что, они есть у «Зенита»?

– А как же ?

– Безусловно, для российского чемпионата он звезда. Но на европейском уровне Дзюба – обычный игрок. Примерно такой же, как игроки «Лейпцига». Но чтобы это проверить, нужно, чтобы он выступал в Европе.

– Почему наши игроки с таким трудом едут в Европу?

– Потому что их не берут. Мы бы, может, и поехали бы. Но не зовут. У нас амбиции большие, но они ничем не подкреплены, – сказал Широков.