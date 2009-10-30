Владислав Игнатьев: «Удивило, что «Спартак» забил и начал валяться по несколько минут, тянуть время»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Владислав Игнатьев Футбол

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче РПЛ.

– Есть мнение, что было ошибкой играть против «Спартака» в три центральных полузащитника.

– До гола игра складывалась неплохо. Мы могли дожать соперника. Подходы были, владели преимуществом, но, к сожалению, пропустили первыми. Полезли отыгрываться, а у «Спартака» начались дикие контратаки – и мы получили еще два гола. 

– Было что-то в игре соперника, что вас удивило?

– «Спартак» забил, и они начали валяться по несколько минут, тянуть время. Вот это больше всего удивило. Понятно, что команда давно не выигрывала и они хотели во что бы то ни стало победить. Но лично мне это не понравилось.

– Готовились к тому, что «Спартак» сыграет в три защитника?

– Нет. Узнали прямо перед игрой. Ничего страшного, мы тоже действуем в три центральных, и на своей позиции ты всегда понимаешь за какого игрока отвечаешь, – сказал Игнатьев.

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