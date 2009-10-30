Бывший врач «Реала»: «Я бы запретил футболистам играть в гольф. Мышцы Бэйла перегружены»

Бывший глава медицинского штаба Альфонсо дель Корраль заявил, что запретил бы хавбеку играть в гольф.

«Если бы я работал в медицинском штабе «Реала» до сих пор, то запретил бы футболистам играть в гольф. Эта игра приводит к слишком большой нагрузке на пояснично-крестцовый отдел.

Очевидно, что нагрузка на позвоночник влияет на эти мышцы, а затем – и на другие части тела. Это то, чего следует избегать и предотвращать.

В случае с Бэйлом вопрос не в боли, а в воспалении и правильной работе организма. По каким-то причинам его голеностопы и икроножные мышцы подводят его. Они перенагружаются. Это не означает, что он не может играть. Нет. Конечно, он может играть через боль. Однако он будет испытывать дискомфорт, и в этом не будет смысла.

Боль здесь не так важна. Куда важнее то, что он не может быть самим собой: бежать, ускоряться, прыгать, потому что мышцы забиты или надорваны.

Информация о его травмах может понизить его стоимость. Конечно, это игрок, который может быть продан за несколько десятков миллионов евро, поэтому все эти вопросы принимают деликатный характер.

Очевидно, что это очень важно в случае, если клуб захочет от него избавиться. Я понимаю, почему игрок не хочет, чтобы об этом [о травмах] узнали», – сказал дель Корраль.

Бэйл обожает гольф. Возможно, игра усугубляет его травмы