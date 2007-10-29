Рахимов о фаворитах РПЛ: «Зенит» и «Локомотив», «Спартак» должен к ним подтянуться»

Бывший тренер «Ахмата» высказал мнение о претендентах на титул в РПЛ.

– Конкуренция в РПЛ стала сильнее?

– Наоборот, я думаю, все усреднилось. Посмотрите, какая плотность команд с 6-го места по 15-е.

– В таком чемпионате труднее добиваться успеха?

– Если нет определенного превосходства, если не чувствуешь запаса прочности, знаешь, что в любой игре все возможно… От исполнительского мастерства игроков все зависит. От везения очень много. Нельзя быть уверенным, что в том или ином матче ты возьмешь три очка.

– Вы сказали, что уровень чемпионата усреднился. А за титул кто будет бороться? и «Локомотив»?

– По большому счету да. еще должен к ним подтянуться, хотя отставание очень большое. Все остальное так и останется.

– Кого из молодых тренеров могли бы отметить в Премьер-лиге? Сейчас их много.

– Никого не хочу обсуждать. Ты выделишь одного кого-то, другой обидится. Я всех уважаю и хорошо знаю тренерскую работу.

– «Зенит» под руководством закономерно задает тон второй сезон?

– «Зенит» по тому качеству, которое у него есть, по составу, по глубине состава должен быть наверху, конечно, – сказал Рахимов.