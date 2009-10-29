Райан Гиггз: «Сульшеру нужно время. Дайте ему деньги, чтобы купить игроков»

Бывший полузащитник Райан Гиггз поддержал главного тренера клуба Оле-Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» не хватает креативного игрока. Неслучайно, что лучшие выступления были против сильных команд. Оборону команд послабее всегда сложнее взломать.

Вероятно, мы немного стеснительны в отношении креативных игроков, и Оле это признает.

У Оле есть Аарон Уан-Биссака, Дэниэл Джеймс и Харри Магуайр, у которых все хорошо. Его трансферы до сих пор были очень хорошими.

Дайте ему те деньги, что были у других тренеров, чтобы купить игроков. Нужно взять еще пять или шесть игроков, и мы увидим реальную разницу.

Оле нужно время. Он смотрит в будущее и одновременно пытается выиграть игры. Это трудно», – сказал Гиггз в интервью United Stand.