Сульшер о результатах «МЮ»: «Было неприятно, но мне без разницы, что говорят эксперты»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями после победы в матче 10-го тура АПЛ против (3:1).

«Это хорошая неделя для нас. Она началась с уверенного выступления против «Ливерпуля», а затем мы добились двух побед на выезде. Это дает игрокам уверенность.

знает, что допустил ошибку, но, несмотря на это, он провел хороший матч. Он постоянно растет, он настоящий профессионал. Мактомини усердно трудится каждый день.

Третий мяч был очень хорош. Отменное завершение. Отлично, что Марсьяль сумел забить гол такого уровня. Мы могли и должны были забивать еще несколько мячей.

Я не хочу слишком много говорить о ВАР. Я не согласен с первым решением арбитров, второй пенальти также должен был быть перебит, потому что вратарь далеко вышел из ворот. Мы вновь говорим об этом.

ВАР нужен, чтобы помогать, но когда на решение тратится столько времени, как в моменте с первым пенальти, это очевидная ошибка. Когда это занимает столько времени, то дает всем людям сигнал о том, что это ошибка.

Нам не хватало Марсьяля, это очень важный игрок для нас. Сегодня отличный матч выдал Рэшфорд. Он прекрасно отреагировал на незабитый пенальти, почти моментально отличившись с игры.

Мне было больно от наших последних результатов. Мне все равно, что говорят об этом эксперты. Они имеют право на свое мнение. Комментировать мнения других людей не моя работа. Меня не задевает то, что они говорят», – сказал Сульшер.