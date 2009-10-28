Политик, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин высказался о задержке трансляции игры 14-го тура РПЛ «Локомотив» – (0:3).

«Спартак» сегодня красиво разгромил «Локомотив» (ура). Игру показывали на «Матч ТВ», но вовремя начать не смогли. До этого был баскетбол: там все затянулось, и в итоге одна трансляция наложилась на другую. Неприятно, конечно, но в принципе рабочие моменты — понять можно.

Нельзя понять другое. Когда баскетбол закончился, московское дерби было уже в разгаре. Что сделает нормальный телеканал, уважающий своих зрителей? Разумеется, сразу начнет показывать футбол.

Что делает ? Правильно: врубает 10-минутный рекламный блок. Причем не только с коммерческой рекламой, но и с многочисленными заставками самого телеканала, которые сжирали время.

Даже если бы речь шла о частном канале, который сам себя окупает, это было бы перебором. Но тут-то государственная контора! То есть сначала граждане налогами оплачивают зарплаты менеджменту «Матч ТВ». А потом вынуждены смотреть рекламу вместо футбола, чтобы эти самые «эффективные менеджеры» еще и премию получили.

А все почему? Да потому, что вместо нормальных управленцев в государственные структуры назначают людей по принципу личной лояльности. И «Матч ТВ» — яркий тому пример. Тина Канделаки, которая возглавляет канал, в очередной раз сегодня доказала свою профнепригодность.

Зато она умеет дружить с чиновниками. И у Арашукова на коленках посидеть успела, и с Кадыровым пообниматься. Так что без работы точно не останется», – написал Яшин в фейсбуке.

Трансляция на канале «Матч ТВ» началась с опозданием из-за показа баскетбольной игры «Зенит» – «Локомотив-Кубань» (80:86), после которой шла реклама.

Матч «Локомотив» – «Спартак» начали показывать с 12-й минуты.

Трансляция «Спартака» и «Локо» на «Матч ТВ» началась с 11-й минуты. До этого были баскетбол и реклама