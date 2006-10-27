«Спартак» после разгрома «Локомотива»: «Пацаны, как настроение?»

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Пресс-служба «Спартака» пошутила над «Локомотивом» после разгромной победы (3:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Как настроение, пацаны?» – появилась запись в твиттере «Спартака» с хэштегом #ТрешкуПристроили.

Напомним, что хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов после чемпионства своей команды в 2018 году вышел к болельщикам клуба и сказал: «Пацаны. Я никогда не устану повторять...» А фанаты подхватили: «##### «Спартак», #####!»

Хэштег, скорее всего, отсылает к словам генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, который в ходе летнего трансферного окна говорил, что клубу «осталось пристроить трешку», имея в виду 3 млн евро.

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