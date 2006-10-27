Тедеско о 3:0 с «Локо»: «Если смотреть на счет, можно подумать, что все было идеально, но над многим надо работать»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итоги матча с «Локомотивом» (3:0) в рамках 14-го тура РПЛ.

— Доволен, что удалось победить. Если посмотреть на счет, можно подумать, что все было идеально. Но еще над многим надо работать. Победа была достигнута с помощью компактности, тяжелой работы и слаженности коллектива.

— Бакаев раньше не играл в центре, а сегодня отдал три голевые из зоны опорника.

— Меня уже раз десять об этом спрашивали. Я с ним разговаривал о том, комфортно ли ему на этой позиции. Он сказал: «Да». Когда игрок так считает, я не могу ему отказать.

Но, несмотря на это, сохраняется возможность, что в каком-то матче он сыграет на фланге. Универсальные игроки — это здорово.

— В «Спартаке» появились Цорн и Тедеско. Вы здесь для того, чтобы заработать деньги или успех, как Каррера?

— Я сюда пришел из-за эмоций. Мне нравится работать в клубе, где много эмоций, – сказал Тедеско.