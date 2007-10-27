Тедеско получил 1-ю желтую в РПЛ в игре против «Локомотива»

В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между и «Спартаком» (0:0, первый тайм).

Главный тренер Доменико Тедеско получил желтую карточку за эмоциональную реакцию на решение арбитра . После того, как ему было вынесено предупреждение, Тедеско поаплодировал.

Следить за ходом матча «Локомотив» – «Спартак» можно по текстовой трансляции, которую проводит Sports.ru. Кроме того, на сайте можно посмотреть матч и в прямом эфире.

Фото: скриншот из трансляции телеканала «Матч ТВ»