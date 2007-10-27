Тедеско получил 1-ю желтую в РПЛ в игре против «Локомотива»

В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0, первый тайм).
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил желтую карточку за эмоциональную реакцию на решение арбитра Алексея Еськова. После того, как ему было вынесено предупреждение, Тедеско поаплодировал.
Следить за ходом матча «Локомотив» – «Спартак» можно по текстовой трансляции, которую проводит Sports.ru. Кроме того, на сайте можно посмотреть матч и в прямом эфире.
Фото: скриншот из трансляции телеканала «Матч ТВ»