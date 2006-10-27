Данни лайкнул пост в инстаграме о футболе старой школы. И вы еще не подписаны?✍️

Инстаграм Sports.ru о футболе старой школы продолжает наращивать аудиторию (у нас почти 48 тысяч подписчиков) и привлекать звезд.

Сегодня мы рассказали, как в России оказался один из лучших легионеров в истории Премьер-лиги – Данни.

В 2005 году в «Динамо» приехали европейские звезды – Манише, Дерлей и Сейтаридис. На сдачу москвичи взяли 21-летнего Данни. Через три года он ушел в «Зенит» за сумасшедшие для российского футбола 30 млн евро.

Пост лайкнул сам Данни, а также его бывший партнер по «Зениту» Владислав Радимов и журналист и блогер Василий Уткин.

Если вы еще не сделали этого, сейчас самое время подписаться на инстаграм Sports.ru о футболе старой школы. У нас уютно и интересно.