Лионель Месси: «Роналдо – лучший из всех нападающих, которых я когда-либо я видел»

Нападающий «Барселоны» поделился мнением об экс-форварде сборной Бразилии Роналдо.

О лучшем форварде

«Роналдо был феноменом. Он лучший из всех нападающих, которых я когда-либо видел. Он был невероятен».

О партнерах по команде

«Роналдиньо очень помог мне. Я пришел в раздевалку в 16-17 лет, увидев всех футбольных гигантов. Но он помогал мне, благодаря ему я чувствовал себя комфортно и расслабился. После этого на поле я всегда искал его, но мы играли вместе не так долго. Мне бы хотелось подольше поиграть с Роналдиньо.

Я пять лет играю с . Привыкаешь друг к другу, когда у вас матчи каждые три дня. У нас дети одного возраста, мы каждый день проводим вместе, поэтому отношения становятся все прочнее», – сказал Месси в интервью TyC Sports.