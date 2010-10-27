Михаэль Скиббе: «Месси сломал нос Адлеру на МЧМ-2005, пробив по воротам»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» U19 Михаэль Скиббе рассказал о том, как нападающий «Барселоны» нанес травму бывшему голкиперу сборной Германии Рене Адлеру на молодежном ЧМ-2005.

«Самого талантливого игрока в своей карьере я увидел в 2005 году, когда сборная Германии U20 под моим руководством встретилась с Аргентиной на ЧМ.

Лионелю Месси тогда было 15 или 16 лет (Месси было 17 – прим. Sports.ru), но он уже выделялся на общем уровне. То, как он играл, было просто невероятно, пускай он и сломал нос нашему голкиперу Рене Адлеру, пробив по воротам», – сказал Скиббе.

одержала победу на молодежном ЧМ-2005, а Лионель Месси стал лучшим игроком и бомбардиром (6 голов) турнира.

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