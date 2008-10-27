«Атлетико» пропустил 1 гол за 8 матчей. Облак отбил 18 из 19 ударов в створ

«Атлетико» обыграл «Атлетик» в матче 10-го тура (2:0).

Это седьмой «сухой» матч команды из восьми последних во всех соревнованиях. Голкипер Ян Облак отразил 18 из 19 ударов в створ ворот.

Единственный раз за это время мадридцы пропустили в минувшем туре в матче с «Валенсией» (1:1): на 82-й минуте полузащитник забил прямым ударом со штрафного.

Всего в нынешнем сезоне Ла Лиги «Атлетико» пропустил 5 голов – меньше всех в чемпионате.

Вот почему оборона «Атлетико» – бренд. Шесть человек вернулись в защиту за 9 секунд, чтобы остановить контратаку