«Атлетико» пропустил 1 гол за 8 матчей. Облак отбил 18 из 19 ударов в створ

«Атлетико» обыграл «Атлетик» в матче 10-го тура Ла Лиги (2:0).
Это седьмой «сухой» матч команды из восьми последних во всех соревнованиях. Голкипер «Атлетико» Ян Облак отразил 18 из 19 ударов в створ ворот.
Единственный раз за это время мадридцы пропустили в минувшем туре в матче с «Валенсией» (1:1): на 82-й минуте полузащитник Даниэль Парехо забил прямым ударом со штрафного.
Всего в нынешнем сезоне Ла Лиги «Атлетико» пропустил 5 голов – меньше всех в чемпионате.
Вот почему оборона «Атлетико» – бренд. Шесть человек вернулись в защиту за 9 секунд, чтобы остановить контратаку