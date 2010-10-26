Дани Алвес: «Неймар ранимый, как ребенок. Людям пора научиться его уважать»

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес поделился мнением о нападающем «ПСЖ» .

«Несмотря на то, что думают люди, Неймар ранимый, словно ребенок. Многие вещи, порой несправедливые, его задевают.

Я призываю его держать удар, не молчать, когда кто-то говорит про него неправду.

Неймар – игрок сборной Бразилии, но люди его не уважают. Он самый важный игрок в команде и один из важнейших – в мировом футболе. В такой ситуации он не должен отступать. Люди должны понять, кто такой Неймар и как он мыслит, они должны научиться его уважать», – сказал защитник в интервью SporTV.