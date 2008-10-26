Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия травмы Роман Зобнин Доменико Тедеско Футбол

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин тренируется в общей группе, сообщил главный тренер клуба Доменико Тедеско.

«Все готовы играть. Роман Зобнин вернулся в группу на этой неделе, провел 2-3 тренировки. Так что мы готовы. Физическое состояние команды хорошее», – сказал Тедеско.

Зобнин получил мышечное повреждение на тренировке перед матчем 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Завтра, 27 октября, «Спартак» встретится в рамках чемпионата с «Локомотивом».

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