Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»

Полузащитник Роман Зобнин тренируется в общей группе, сообщил главный тренер клуба Доменико Тедеско.

«Все готовы играть. вернулся в группу на этой неделе, провел 2-3 тренировки. Так что мы готовы. Физическое состояние команды хорошее», – сказал Тедеско.

Зобнин получил мышечное повреждение на тренировке перед матчем 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Завтра, 27 октября, «Спартак» встретится в рамках чемпионата с «Локомотивом».

«Спартак» прощается с Тарасовкой. Романцев ставил там забор, Бесков – покупал газонокосилку, Cкала – ходил в церковь