Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин тренируется в общей группе, сообщил главный тренер клуба Доменико Тедеско.
«Все готовы играть. Роман Зобнин вернулся в группу на этой неделе, провел 2-3 тренировки. Так что мы готовы. Физическое состояние команды хорошее», – сказал Тедеско.
Зобнин получил мышечное повреждение на тренировке перед матчем 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Завтра, 27 октября, «Спартак» встретится в рамках чемпионата с «Локомотивом».
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