Полина Лельчук: «Я единственная баба-агент в России, о которой говорят»

Агент Полина Лельчук, оформившая переход Гуса Тила в «Спартак», рассказала, как к ее работе относятся футболисты.

— Были футболисты, которые поначалу не верили в успех сотрудничества с вами? Ведь девушка-агент — это очень необычно для футбола.

— Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева. Он сразу предупредил, что это грязная и тяжелая работа, что она заменяет тебе жизнь, поскольку ни на что другое не остается времени, с молодыми вообще игра в долгую, но если начала, то просто иди и делай то, что должна, и никого не слушай.

Сначала было много косяков, но трудности закалили характер. Женщина-агент в России – это не тренд. Со временем выстраиваешь профессиональные отношения, тебе начинают доверять, видят твои дела, результат, навыки. Понимают, что ты работаешь без остановки, а я реально работаю 24/7.

Я фанат своей профессии. Бывает, игроки звонят и в три часа ночи. Задают вопросы. Я всегда на связи, постоянно на играх. Что-то рассказывают из разряда «нельзя отложить до завтра».

Со временем футболисты понимают: «Раз одного она устроила, значит, и мне место найдет». Поэтому такой резко негативной реакции к девушке-агенту сейчас уже нет. Если бы я не разбиралась, я бы здесь не работала. Меня бы переехали танком и забыли. А пока я единственная баба-агент в России, о которой знают и говорят.

И начинала я с нуля, сама пробивала себе дорогу, не работая на кого-то из больших агентов. И я по праву занимаю свое место в этом бизнесе. Я через многое прошла и не сломалась. Именно поэтому я сейчас сижу здесь и вы берете у меня интервью.

— до сих пор не воспринимает девушек в футбольной сфере.

— Это его право, но я о нем такого не слышала. Если мне надо что-то решить, мне необязательно идти к Карпину. В , кстати, хорошо работает селекция, люди знают свою работу. И это радует, – сказала Лельчук.