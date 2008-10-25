Златан Ибрагимович: «Если я уйду, никто и не вспомнит, что такое МЛС»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» высказался о возможном отъезде из МЛС после поражения от «Лос-Анджелеса» (3:5) в полуфинале плей-офф Западной конференции.

– Что будете делать в следующем году?

– Я не знаю. Если я останусь, это будет хорошо для , потому что весь мир будет смотреть эту лигу. Если я уйду, никто и не вспомнит, что такое .

– В игре был спорный момент. Судьи засчитали гол «Лос-Анджелеса» из офсайда.

– Что он (арбитр ВАР – прим. Sports.ru) делал там наверху? Пил кофе с Мэджиком Джонсоном? – заявил Ибрагимович.

38-летний швед забил 31 гол в 31 матче МЛС. Его контракт с «Гэлакси» рассчитан до конца года. Златан может вернуться в Европу – «Наполи» хочет предложить ему контракт.