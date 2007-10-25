Стогниенко прокомментировал матч «Юве» – «Локомотив» в пабе и вручил призы от Under Armour

Во вторник, 22 октября, в пабе «Джон Донн» в Москве прошло мероприятие, посвященное сотрудничеству и американского производителя спортивной одежды Under Armour.

Комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Локомотив» (2:1) и вручил призы от Under Armour.

Зрители, правильно ответившие на вопросы викторины о «Локомотиве» и истории бренда Under Armour, получили подарки. Также перед началом матча все гости написали на бумажке предполагаемый счет для участия в конкурсе. Болельщица, угадавшая счет и минуту первого забитого мяча, получила фирменную футболку железнодорожников.

Вечер прошел в атмосфере позитива и приятного общения.