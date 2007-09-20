Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отрыв от России, идущей шестой в таблице коэффициентов .

Сегодня в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Еврпы уступил «Базелю» (0:5), а ЦСКА проиграл «Лудогорцу» (1:5).

Португалию в представляют четыре команды. «Порту» победил «Янг Бойз» (2:1), «Брага» выиграла у (1:0), «Спортинг» уступил ПСВ (2:3), а «Витория Гимараэш» проиграла (0:2).

В Лиге чемпионов «Зенит» во вторник сыграл вничью с «Лионом» (1:1), а португальская «Бенфика» проиграла «Лейпцигу» (1:2). В среду добился гостевой победы над «Байером» (2:1).

На данный момент суммарный коэффициент России остался на уровне 43,216 балла, рейтинг Португалии повысился до 42,849 балла. Франция занимает пятое место (50,915).

Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки – по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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