«Зенит» проиграл впервые за 25 дней после трех побед с общим счетом 12:3

уступил «РБ Лейпциг» (1:2) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это первое поражение российского клуба с 28 сентября – тогда петербуржцы проиграли «Локомотиву» в Премьер-лиге (0:1).

Затем «Зенит» одержал три победы подряд, переиграв «Бенфику» (3:1) в Лиге чемпионов, а также «Урал» (3:1) и «Ростов» (6:1) в чемпионате России.

«РБ Лейпциг» прервал серию из четырех матчей без побед – два поражения и две ничьих.

Ракета от Ракицкого в ворота «Лейпцига». Его удары – всегда ужас для вратарей