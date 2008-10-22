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Дмитрий Баринов: «Прилетели в Турин только за победой»

Теги Локомотив Ювентус премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Дмитрий Баринов Футбол

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

 «Ювентус» — топ-клуб, одна из лучших европейских команд. Игра с таким соперником легкой не станет, зато точно будет интересно.

Не могу сказать, что есть страх, но определенное волнение присутствует. Важно выйти на поле и сыграть как можно более собранно, концентрируясь на каждом эпизоде. Лига чемпионов ошибок не прощает.

Наша главная задача — выполнить на поле все тренерские установки. И, конечно, играть, биться друг за друга. После встречи в Грозном у нас началась подготовка к «Ювентусу». Мы тщательно разбираем соперника, его сильные стороны. Определенно, прилетели в Турин только за победой», – сказал Баринов.

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