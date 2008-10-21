Уткин о Дзюбе: «Надеюсь услышать от него: «Боже, каким мудаком я был, чем я занимался все это время»

Журналист Василий Уткин поделился мнением об искренности нападающего Артема Дзюбы.

«Искренность была бы, если бы мы видели прогулки Дзюбы с собственными детьми. А сейчас мы видим просто правильное поведение на людях.

Мы ничего не знаем о Дзюбе, мы в интервью с ним видим эксплуатацию штампов, эксплуатацию образов общественного сознания. У Дзюбы вообще-то полный шкаф скелетов.

У него действительно прекрасный момент карьеры. Он действительно очень здорово развивается. Но я надеюсь услышать от Дзюбы: «Боже, каким мудаком я был, чем я занимался все это время».

Дзюба ехал мимо чемпионата мира по футболу вплоть до последнего сбора. Потом – щелчок, преображение. Это делает его карьеру уникальной.

А кумиры в своей кумирности – они все одинаковы. Да, я тупо не люблю Дзюбу, но сейчас я уже вынужден это делать, потому что любовь вокруг Дзюбы можно резать ножом, и там точно слово «искренность» не применимо», – сказал Уткин в видеоподкасте Sports.ru с Вадимом Лукомским и Игорем Кытмановым.