Экс-капитан Рой Кин раскритиковал игроков команды за то, что они тепло приветствовали футболистов перед матчем 9-го тура АПЛ (1:1).

«Они мне противны. Вы идете на войну, а они стоят в туннеле и обнимаются и целуются. Ни намека на противостояние. Вы идете на битву против них.

Футбол не слишком-то изменился, а вот игроки стали совсем другими. Вы выходите на войну против этих футболистов. А они стоят и обнимаются.

Поболтайте после матча или даже вообще не разговаривайте с ними», – сказал Кин в эфире Sky Sports.

Перед выходом на поле приветствиями обменялись вратари и Алиссон, а также партнеры по сборным Бразилии – Роберто Фирмино, Фабиньо, Фред, Андреас Перейра, Англии – Трент Александер-Арнолд, Маркус Рэшфорд, Шотландии – Эндрю Робертсон, Скотт Мактомини.

Фото: кадры из трансляции Sky Sports