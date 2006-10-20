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Рой Кин об игроках «МЮ»: «Они мне противны. Выходят на войну с «Ливерпулем», но обнимаются и целуются с ними»

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Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игроков команды за то, что они тепло приветствовали футболистов «Ливерпуля» перед матчем 9-го тура АПЛ (1:1). 

«Они мне противны. Вы идете на войну, а они стоят в туннеле и обнимаются и целуются. Ни намека на противостояние. Вы идете на битву против них.

Футбол не слишком-то изменился, а вот игроки стали совсем другими. Вы выходите на войну против этих футболистов. А они стоят и обнимаются.

Поболтайте после матча или даже вообще не разговаривайте с ними», – сказал Кин в эфире Sky Sports.

Перед выходом на поле приветствиями обменялись вратари Давид Де Хеа и Алиссон, а также партнеры по сборным Бразилии – Роберто Фирмино, Фабиньо, Фред, Андреас Перейра, Англии – Трент Александер-Арнолд, Маркус Рэшфорд, Шотландии – Эндрю Робертсон, Скотт Мактомини.

Фото: кадры из трансляции Sky Sports

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