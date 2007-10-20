Гончаренко после ничьей с «Уфой»: «ЦСКА должен был выигрывать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

«Конечно, хотели мы выиграть, должны были выигрывать. Моменты после счета 1:0 мы должны были довести до второго мяча, успокоить игру.

Путем стандартных положений, путем подач с флангов «Уфа» пробовала найти лазейки к нашим воротам.

К сожалению, который раз упускаем соперника со стандартных положений. Мы должны были успокоить игру чуть раньше, хотя надо признать, что всем командам, особенно лидерам, в Уфе несладко», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».