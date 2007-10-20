Шнякин о первом пенальти «Зенита»: «Как по мне, это офсайд. Плечо Дзюбы явно впереди»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился мнением об эпизоде в начале матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (6:1), после которого в пользу петербуржцев назначили пенальти.
«Линию проводили по голове Дзюбы (проекция), забывая о другом моменте: она проводится по части тела, которой можно забить.
Плечом можно забить – и оно явно впереди. «Зенит» сегодня сильнее, но это – офсайд, как по мне», – написал Шнякин.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, за ВАР отвечал судья Михаил Вилков.
Линию проводили по голове Дзюбы (проекция), забывая о другом моменте: она проводится по части тела, которой можно забить. Плечом можно забить – и оно явно впереди. Зенит сегодня сильнее, но это – офсайд, как по мне. pic.twitter.com/FGRdY8a7r6— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) October 19, 2019