Шнякин о первом пенальти «Зенита»: «Как по мне, это офсайд. Плечо Дзюбы явно впереди»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился мнением об эпизоде в начале матча 13-го тура РПЛ между и «Ростовом» (6:1), после которого в пользу петербуржцев назначили пенальти.

«Линию проводили по голове Дзюбы (проекция), забывая о другом моменте: она проводится по части тела, которой можно забить.

Плечом можно забить – и оно явно впереди. «Зенит» сегодня сильнее, но это – офсайд, как по мне», – написал Шнякин.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с , за ВАР отвечал судья Михаил Вилков.