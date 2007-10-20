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Шнякин о первом пенальти «Зенита»: «Как по мне, это офсайд. Плечо Дзюбы явно впереди»

Теги Зенит Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Михаил Вилков Дмитрий Шнякин Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился мнением об эпизоде в начале матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (6:1), после которого в пользу петербуржцев назначили пенальти.

«Линию проводили по голове Дзюбы (проекция), забывая о другом моменте: она проводится по части тела, которой можно забить.

Плечом можно забить – и оно явно впереди. «Зенит» сегодня сильнее, но это – офсайд, как по мне», – написал Шнякин.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, за ВАР отвечал судья Михаил Вилков.

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