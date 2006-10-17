Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на реплику телеведущего об игре форварда ЦСКА Федора Чалова.

– На мой взгляд, спад в игре Чалова по сравнению с прошлым сезоном может быть связан с тем, что ЦСКА не отпустил его в Премьер-лигу.

– Можно с вами не согласиться по поводу Чалова? Вы сказали, что спад у него из-за того, что он не уехал. А я вам еще два примера приведу возможного спада. Вот из этих трех, одних из главных, надо выбирать. Допустим, его не вызывают в первую сборную. Это разочарование? Да. Не отпустили в Англию? Да. Третье – фактор второго сезона. А еще же может быть какой-то – мало ли, влюбился? Мы ж не знаем.

Давайте будем смотреть на ситуацию. Не надо на него давить. Хорошо, что забил за молодежную сборную. Дайте футболистам спокойно развиваться. Не надо ни на кого давить в этой ситуации. Дзюбы в сборной не было, теперь он здесь. Ситуация сама собой решилась.

Как говорят, настоящий мужчина должен иметь кабардинского скакуна, дагестанскую саблю и жену-осетинку. Главный тренер из этих трех должен иметь только жену-осетинку. Саблей махать не надо, лучше скальпелем обойтись. А на кабардинском скакуне от вопросов не ускакать. Наша задача – четко знать, что делать, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».