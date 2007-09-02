Черчесов о невызове Чалова: «Я позвонил ему до объявления состава и объяснил ситуацию»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отношениях с игроками.

– Они знают, что мы всегда рядом, всегда помогаем, но нам нужны те, кто сегодня даст результат. У нас от них никогда нет каких-то недоговорок. Вот, допустим, сейчас я не вызвал в сборную Чалова. Он поедет в молодежку. Но я до вызова – когда еще никто не знал – сам ему позвонил и объяснил ситуацию.

– То есть вы им все объясняете заранее.

– Есть вещи, которые надо объяснять. Чтобы футболист понимал. Мнение наше он знает, и теперь его задача – понять, принять или нет. Во всяком случае, мы никогда не лицемерим – говорим то, что есть. Футболист принял – да. Не принял – ну, как говорится… – заявил Черчесов.