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Черчесов о невызове Чалова: «Я позвонил ему до объявления состава и объяснил ситуацию»

Теги ЦСКА Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Федор Чалов Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отношениях с игроками.

– Они знают, что мы всегда рядом, всегда помогаем, но нам нужны те, кто сегодня даст результат. У нас от них никогда нет каких-то недоговорок. Вот, допустим, сейчас я не вызвал в сборную Чалова. Он поедет в молодежку. Но я до вызова – когда еще никто не знал – сам ему позвонил и объяснил ситуацию. 

– То есть вы им все объясняете заранее.

– Есть вещи, которые надо объяснять. Чтобы футболист понимал. Мнение наше он знает, и теперь его задача – понять, принять или нет. Во всяком случае, мы никогда не лицемерим – говорим то, что есть. Футболист принял – да. Не принял – ну, как говорится… – заявил Черчесов.

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