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«МЮ» планирует приобрести 6 футболистов, включая Мэддисона, Сауля и Манджукича (Daily Mail)

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«Манчестер Юнайтед» планирует серьезно обновить состав.

По информации Daily Mail, «МЮ» хочет подписать шесть новых игроков, среди которых два нападающих, два центральных полузащитника, центральный и левый защитники.

Среди форвардов рассматриваются Марио Манджукич («Ювентус») и Мусса Дембеле («Лион»). С помощью полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса и хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона манкунианцы настроены усилить центр поля. 

Также Сульшер рассматривает подходящих кандидатов на замену крайнему защитнику Эшли Янгу и центральному защитнику Виктору Линделефу.  

Сообщается, что в «МЮ» настроены сделать данные приобретения как зимой, так и в летнее трансферное окно.

После 8 матчей АПЛ «МЮ» набрал 9 очков и занимает 12-е место.

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