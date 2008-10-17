планирует серьезно обновить состав.

По информации Daily Mail, «МЮ» хочет подписать шесть новых игроков, среди которых два нападающих, два центральных полузащитника, центральный и левый защитники.

Среди форвардов рассматриваются Марио Манджукич ( ) и Мусса Дембеле («Лион»). С помощью полузащитника Сауля Ньигеса и хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона манкунианцы настроены усилить центр поля.

Также Сульшер рассматривает подходящих кандидатов на замену крайнему защитнику Эшли Янгу и центральному защитнику Виктору Линделефу.

Сообщается, что в «МЮ» настроены сделать данные приобретения как зимой, так и в летнее трансферное окно.

После 8 матчей АПЛ «МЮ» набрал 9 очков и занимает 12-е место.