Сульшер о «Ливерпуле»: «У них есть качественные игроки, но мы – «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер высказался о предстоящем матче 9-го тура АПЛ с .

– «Ливерпуль» уже давно находится в отличной форме. Это игра, в которой игрокам, тренеру или фанатам нельзя задумываться о поражении. Так как вы сможете победить?

– В этом паззле много кусочков, которые должны оказаться на нужном месте. Мы должны быть подготовлены, и я думаю, что игроки морально готовы к матчу. Конечно, фанаты всегда будут поддерживать нас.

У них есть качественные игроки, но мы – «Манчестер Юнайтед», и у нас тоже есть хорошие футболисты.

Мы должны оправдывать ожидания. Это одна из больших игр, которые неизбежны, если ты играешь за «Манчестер Юнайтед» – здесь нужно демонстрировать свой класс, – сказал Сульшер в интервью Гари Невиллу.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» пройдет 20 октября.