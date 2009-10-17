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Сульшер о «Ливерпуле»: «У них есть качественные игроки, но мы – «Манчестер Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о предстоящем матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

– «Ливерпуль» уже давно находится в отличной форме. Это игра, в которой игрокам, тренеру или фанатам нельзя задумываться о поражении. Так как вы сможете победить?

– В этом паззле много кусочков, которые должны оказаться на нужном месте. Мы должны быть подготовлены, и я думаю, что игроки морально готовы к матчу. Конечно, фанаты всегда будут поддерживать нас.

У них есть качественные игроки, но мы – «Манчестер Юнайтед»,  и у нас тоже есть хорошие футболисты.

Мы должны оправдывать ожидания. Это одна из больших игр, которые неизбежны, если ты играешь за «Манчестер Юнайтед» – здесь нужно демонстрировать свой класс, – сказал Сульшер в интервью Гари Невиллу.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» пройдет 20 октября.

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