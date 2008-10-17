Лионель Месси: «Для «Барселоны» Ла Лига важнее Лиги чемпионов. Но мы хотим побеждать везде»

Нападающий «Барселоны» рассказал о турнирных приоритетах клуба.

«Лига чемпионов — это нечто особенное для нас, и мы хотим выигрывать ее каждый год.

При этом мы знаем, что важнее, потому что она позволяет нам быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Трудно плохо выступать в чемпионате и при этом пытаться преуспеть в Европе.

Это правда, что мы всегда говорим о [победе в] Лиге чемпионов, но мы не забываем о чемпионате и Кубке Испании, потому что мы — и хотим побеждать везде», — сказал Месси.