Станислав Черчесов: «Как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал гостем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия» и ответил на реплики телеведущего.

– Вас часто критикуют за рисунок игры. Меня это всегда удивляет. У нас всегда очень большое количество специалистов, которые сами никогда ничего не выигрывали и мяч видели только по телевизору, но зато всегда уверенно рассуждают, объясняют, как надо, а вот модно, не модно…

– Вы сейчас про рисунок сказали, я вспомнил один анекдот. Один приходит к портретисту и говорит: «Ну вы как, мой портрет-то нарисуете?». «Конечно, конечно». Посмотрел, он уходит, на второй день говорит: «Все готово, приезжайте». Он приезжает, открывает холст, а там написано: «Дурак».

(Соловьев смеется)

Он говорит: «А где мой портрет?». «А я художник, я так вижу!».

– О чем и речь.

– Поэтому каждый видит по-своему… Но у нас, согласитесь, каждый раз конкретная игра с конкретным соперником. И к конкретному сопернику надо конкретно готовиться.

Когда говорят, что мы играем в свою игру… Ну… Ну как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный? Согласитесь, у каждого соперника есть нюансы, которые всегда надо учитывать, – сказал Черчесов.