Ивелин Попов о расизме: «Не понимаю, почему мы оскорбляем друг друга. Даже величайший футболист в истории был темнокожим»

Капитан сборной Болгарии Ивелин Попов прокомментировал расистский скандал в отборочном матче Евро-2020 против Англии (0:6).

«Британцы слышали расистские оскорбления в первом тайме и жаловались судье. Я несколько раз ходил к стюардам и просил предупредить болельщиков, чтобы обошлось без эксцессов.

Мы все страдаем от этого, это плохая реклама для Болгарии. Какой футболист захочет приехать сюда? В перерыве было много переговоров о том, чтобы англичане согласились выйти на поле. После матча Гарет Саутгейт подошел ко мне и поблагодарил за попытку помочь.

За неделю до игры только об этом и говорили. Расизм – мировая проблема, которую нужно искоренить. Мы все люди, и я не понимаю, почему мы должны оскорблять друг друга на расовой почве. Даже величайший футболист в истории был темнокожим», – заявил Попов.

Ивелин Попов весь перерыв просил болгарских фанатов не ухать сборной Англии. Рэшфорд восхитился поступком