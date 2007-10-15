Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над Португалией (2:1) в матче отбора Евро-2020 и выход в финальный турнир.

«Сегодня мы сделали большое дело, вышли на Евро с первого места. Вышли заслуженно, по игре. Такой день и эта поддержка запомнятся на всю жизнь. Большая благодарность болельщикам и ребятам, особенно за последние 20 минут.

Я извинился перед ними потом. Я за эти 20 минут больше потратил нервов, чем за всю игру. Я счастлив, но, к сожалению, судья [Энтони Тэйлор] не дал мне до конца сыграть в матче.

Этот судья удалил меня на 10-й минуте в матче с «Айнтрахтом» [в Лиге Европы]. Это самый перепуганный арбитр, что я встречал. В моменте с первой карточкой я даже не трогал игрока, там Яремчук сфолил. Мы оба ему об этом говорили. Первую желтую он мне вообще дал с перепугу. Потом я уже никого не трогал.

В эпизоде с пенальти я прыгал в подкат, мяч попадает мне в бедро, потом – в руку, и продолжается игра. Тут Криштиану подбегает к судье, говорит: «Пенальти» - и тот через несколько секунд ставит 11-метровый. Все, что Криштиану говорил, он все делал. Так перегибать нельзя», – сказал Степаненко.

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