Зинченко о судье матча Украина – Португалия: «После того как Роналду сказал: «Нет, рефери, мяч попал в руку», он показал пенальти»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал судейство Энтони Тэйлора в матче отбора Евро-2020 с Португалией (2:1).

На 71-й минуте англичанин назначил 11-метровый в ворота украинцев. За этот фол полузащитник получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

– Был пенальти?

– Мне сложно было понять. Я смотрел на судью после удара. Было непонятно, попал мяч в руку [Степаненко] или в бедро. Судья показал, что мяч попал в ногу, что мы должны продолжать играть.

Но после того как Роналду сказал: «Нет, рефери, мяч попал в руку», этот [судья] через несколько секунд показал пенальти. Это удивило больше всего, – сказал Зинченко в эфире телеканала «Футбол 1».