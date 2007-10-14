Пике о заявлении «Барсы» в поддержку политзаключенных: «Горд быть частью этого клуба»

Защитник «Барселоны» прокомментировал заявление клуба в поддержку политзаключенных Каталонии.

«Горд быть частью этого клуба», – написал Пике.

Сегодня Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

«Барселона» поддержала каталонских политзаключенных, которые получили от 9 до 13 лет тюрьмы за организацию референдума о независимости