Первая пресс-конференция Тедеско в «Спартаке» задержалась на час

Первая пресс-конференция нового главного тренера Доменико Тедеско началась на час позже, чем планировалось.

Мероприятие должно было начаться в 17:00 по московскому времени, однако тренер появился в зале для пресс-конференций после 18:00.

Ранее сообщалось, что Тедеско подпишет со «Спартаком» контракт 2 года и 9 месяцев, зарплата – 1,5 миллиона евро за сезон. В случае достижения определенных результатов немец может получить до 2 миллионов.

«Спартак» рискует с Тедеско: у него всего один удачный сезон в «Шальке» и специфический стиль управления

Тедеско – в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes