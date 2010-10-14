Вице-президент УЕФА о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ: «Преждевременно обсуждать санкции такого уровня»

Вице-президент УЕФА Микеле Ува поделился мыслями о вероятности лишения Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов-2019/20.

Подобные призывы возникли из-за начавшейся военной операции турецкой армии в Сирии.

«Отнять право на проведение финала – серьезный шаг. Думаю, на данный момент нет никаких условий, чтобы это обсуждать.

Разумеется, исполнительный комитет УЕФА и президент Чеферин оценят ситуацию, но мне кажется, что сейчас совершенно преждевременно обсуждать санкции такого уровня.

Конечно, футбол не может делать вид, что ничего не происходит. Спорт, особенно футбол, играет важную роль в мировых медиа, нельзя допускать политических проявлений (речь о поведении игроков сборной Турции в матче с Албанией – прим. Sports.ru). Такие жесты допускать нельзя», – заявил Ува.

Турки отпраздновали гол почти как Дзюба, но их могут оштрафовать. Все из-за политики