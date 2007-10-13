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Сборная России о голе Оздоева: «С̶е̶р̶д̶а̶р̶ ̶А̶з̶м̶у̶н̶»

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Пресс-служба сборной России с юмором прокомментировала второй гол в ворота Кипра (2:0, перерыв) в матче отборочного раунда Евро-2020.

«ГОООООООЛ!!!   ̶С̶е̶р̶д̶а̶р̶ ̶А̶з̶м̶у̶н̶ МААААГООМЕЕЕД ООЗДОООЕЕВ!! 2:0 ведем!» – сказано в сообщении национальной команды.

После победы сборной России над Шотландией (4:0) в матче отборочного раунда Евро-2020 генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сказала: «Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову, тем, кто вчера устроил невероятный праздник».

Позднее она признала свою ошибку, заявив, что имела в виду не нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, а полузащитника Магомеда Оздоева.

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