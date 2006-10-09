«Барселоне» нужно заработать 124 млн евро на трансферах, Коутиньо и Ракитича могут продать

может столкнуться с проблемами, если не сумеет выручить деньги от продажи игроков до конца сезона.

По информации ESPN, каталонскому клубу необходимо заработать 124 миллиона евро, чтобы сохранить финансовую стабильность.

«Барса» рассчитывает получить требуемую сумму, если будет продан полузащитник Иван Ракитич, а выкупит контракт Филиппе Коутиньо.

Сообщается, что у 31-летнего Ракитича испортились отношения с главным тренером Эрнесто Вальверде, хорватский футболист недоволен количеством игрового времени в новом сезоне. Ранее к нему проявляли интерес «Интер», и «ПСЖ».

Коутиньо может быть выкуплен «Баварией» за 120 миллионов евро до конца текущего сезона, однако мюнхенцы еще не сообщили о желании завершить сделку.

«В «Баварии» довольны Коутиньо, но еще слишком рано предполагать, что они будут делать следующим летом. Пока никто из клуба не звонил нам, чтобы поговорить о выкупе контракта», – сообщает ESPN со ссылкой на источник в «Барселоне».