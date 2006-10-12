Prosport.ro: «Зенит» готов купить хавбека «Уфы» Карпа за 3 млн евро

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп заинтересовал , утверждает Prosport.ro.

Клуб из Санкт-Петербурга рассматривает 25-летнего игрока сборной Молдовы, который может сыграть как в опорной зоне, так и в центре защиты, как замену Эмануэлю Маммане, который из-за травмы выбыл на длительный срок.

За трансфер Карпа «Зенит» готов заплатить 3 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересовался другим игроком «Уфы» – защитником Ионуцем Неделчару.

Карп в нынешнем сезоне РПЛ провел 12 матчей. Его статистику можно изучить здесь.