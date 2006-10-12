Гол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020

Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота сборной Шотландии (4:0) в матче отбора Евро-2020 признан лучшим моментом игрового дня в четверг.

На 84-й минуте игры 23-летний игрок забил с передачи Артема Дзюбы.

Всего в квалификации Евро Головин провел 6 игр, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

Головин – мозг этой сборной. Придумал все четыре мяча Шотландии, уже 7 голевых в отборе