Гол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020

Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота сборной Шотландии (4:0) в матче отбора Евро-2020 признан лучшим моментом игрового дня в четверг.
На 84-й минуте игры 23-летний игрок забил с передачи Артема Дзюбы.
Всего в квалификации Евро Головин провел 6 игр, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
🔥 Момент дня по итогам матчей четверга:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 11, 2019
🇷🇺 Александр Головин 👏#ЕВРО2020 | @TeamRussia pic.twitter.com/MQXfQwlO6G
Головин – мозг этой сборной. Придумал все четыре мяча Шотландии, уже 7 голевых в отборе