Кикнадзе про общий фонд клубов: «Сам Путин сказал, что пока не видит механизма реализации»

Генеральный директор Василий Кикнадзе высказал мнение об идее создания единого фонда финансирования клубов, которую поддержал президент России Владимир Путин.

уже взял это предложение на проработку. Здесь же важна конкретика, как идея будет реализовываться, если будет, так что посмотрим.

Как можно оценить предложение, его корректировку? Сам Владимир Владимирович Путин сказал, что пока не видит механизма реализации. Так что нужно посмотреть», – сказал Кикнадзе.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать единый фонд, который пополнялся бы средствами спонсорской поддержки и расходовался бы с участием РФС и федераций других видов спорта. РФС рассмотрит этот вопрос.