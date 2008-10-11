Реклама 18+
Реклама 18+

Президент Ла Лиги о проблемах Месси с налоговой: «Я тоже не читаю каждый договор»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Хавьер Тебас ахахаха Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу того, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог покинуть Испанию из-за уголовного дела в связи с уклонением от уплаты налогов.

«Мы не боялись этого, потому что не знали, о чем он думал. После интервью Месси я даже испугался, но затем почувствовал облегчение, узнав, что он решил остаться даже в такой трудный момент.

Хочу поблагодарить Месси за то, что он решил продолжить играть в нашей лиге. Если он снова почувствует себя неважно, ему не следует даже сомневаться в том, что мы поддержим его.

Я не думаю, что налоговая служба была жестока по отношению к Месси, но они были несправедливы к нему как к личности.

Понятно, что он не все подписывал и не все читал. Ему просто говорили, где подписать, и он так и делал. Я тоже не читаю каждый договор Ла Лиги, иначе бы я проводил тут весь день.

Я убежден, что это [проблемы Месси с налоговой] было административной проблемой, а не преступлением», – сказал Тебас.

Важное интервью Месси: признался, что мог уйти из «Барсы», назвал лучший период для клуба и выбрал самую сильную версию себя

Президент Ла Лиги: «Месси – лучший футболист в истории. Хорошо, что он не ушел из «Барсы»

Лионель Месси: «Я думал об уходе из «Барсы», когда были серьезные проблемы с налоговой»

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья