Президент Ла Лиги о проблемах Месси с налоговой: «Я тоже не читаю каждый договор»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу того, что нападающий «Барселоны» мог покинуть Испанию из-за уголовного дела в связи с уклонением от уплаты налогов.

«Мы не боялись этого, потому что не знали, о чем он думал. После интервью Месси я даже испугался, но затем почувствовал облегчение, узнав, что он решил остаться даже в такой трудный момент.

Хочу поблагодарить Месси за то, что он решил продолжить играть в нашей лиге. Если он снова почувствует себя неважно, ему не следует даже сомневаться в том, что мы поддержим его.

Я не думаю, что налоговая служба была жестока по отношению к Месси, но они были несправедливы к нему как к личности.

Понятно, что он не все подписывал и не все читал. Ему просто говорили, где подписать, и он так и делал. Я тоже не читаю каждый договор Ла Лиги, иначе бы я проводил тут весь день.

Я убежден, что это [проблемы Месси с налоговой] было административной проблемой, а не преступлением», – сказал Тебас.

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